La Wallonie menace de se passer de Belgocontrol sur ses aéroports

Le ministre wallon des Aéroports Jean-Luc Crucke (MR) fustige la défaillance du contrôle aérien à Charleroi Airport. Il menace de ne plus payer les services et de trouver une alternative à l’étranger. Il a envoyé un courrier dans ce sens au CEO de Belgocontrol.

Le ministre wallon en charge des Aéroports régionaux est fâché contre Belgocontrol et il vient de le signifier sur un ton clair et menaçant au patron de l’organisme de contrôle de l’espace aérien belge. Selon nos informations, Jean-Luc Crucke (MR) vient d’envoyer un courrier à Johan Decuyper, CEO de Belgocontrol pour lui dire tout le mal qu’il pense de la défaillance des services du contrôleur aérien à Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

En effet, un premier incident s’est produit fin 2017 pénalisant le bon déroulement des activités de l’aviation de loisir et de l’école d’aviation. Un autre incident a, durant le week-end des 16 et 17 février, entraîné des perturbations pour les opérations des compagnies aériennes. Onze vols au total ont été impactés par des couacs dans les services prestés par Belgocontrol à Charleroi Airport. Belgocontrol a imposé des restrictions de vols dans le ciel carolo parce qu’il n’avait pas suffisamment d’agents pour assurer les prestations. Conséquence, plusieurs vols de compagnies aériennes ont enregistré de sérieux retards. "En tant que ministre wallon en charge des aéroports, je ne peux accepter que pareille situation se reproduise", fustige Jean-Luc Crucke dans un courrier que nous avons consulté. Il demande qu’une solution pérenne soit rapidement trouvée, mais signale qu’il va demander à ses services d’évaluer l’opportunité d’une retenue sur la facture payée à Belgocontrol pour ses services. En 2017, la Wallonie a versé 7 millions d’euros à Belgocontrol pour ses services et 3 millions pour les infrastructures. Le ministre Crucke va plus loin et annonce qu’il va demander à ses équipes d’examiner des solutions alternatives pour faire appel aux services d’un autre organisme à l’étranger.