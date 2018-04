La Wallonie met le turbo pour accueillir 10.000 voitures électriques en 2020

Loin derrière la Flandre

Manque de bornes

Cette couverture reste visiblement insuffisante et le gouvernement wallon soulève à cet effet un paradoxe autour de la voiture électrique. " Elle est idéale pour la circulation urbaine, mais la recharger en ville n’est pas toujours facile. Le déficit actuel se situe au niveau des centres urbains (pour les personnes n’ayant pas de garage ou vivant en appartement) et au niveau de communes plus rurales. "

Un coup de boost à 400.000 euros

Afin d’accélérer la cadence et surtout inciter les acteurs publics et privés à déployer des bornes de rechargement électriques, le gouvernement a décidé de lancer une série d’appels à projets jusqu’en 2022. L’objectif est clairement d’aider financièrement (via des avances récupérables) des opérateurs privés à déployer des bornes de rechargement. Le premier appel à projet sera lancé en 2018 et le budget total prévu par la Wallonie est de 400.000 euros.