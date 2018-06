La Wallonie ne capte que 11% des aides européennes à la recherche en Belgique

1/ La KULeuven capte plus de fonds de recherche de l’UE que toutes les universités francophones réunies. ça peut changer avec HorizonEurope?

L’UCL a obtenu environ 100 milliards d’euros du Conseil européen de la recherche, plus que certains États. Mais on vit dans des réalités économiques, budgétaires et démographiques différentes de la Flandre.

2/ Le budget européen pour la recherche fondamentale augmente, satisfait?

Il augmente en chiffre absolu, mais il baisse en proportion de l’enveloppe totale allouée à la recherche et innovation. Comme une dizaine d’associations d’universités, The Guild, présidée par l’UCL, plaide pour un doublement du budget de l’ERC, le Conseil européen de la recherche qui finance la recherche fondamentale. Or on passe ici de 13,1 à 16,6 milliards d’euros. Jusqu’à présent, l’ERC a été particulièrement efficace. Il dispose par exemple de 17% du budget mais apporte 29% des nouveaux brevets. The Guild plaide pour qu’il soit doté d’un quart du budget R&I, on en est loin.

3/ Cet équilibre est notamment lié à la création d’un Conseil européen de l’innovation (CEI). Une bonne chose?

On ne peut que soutenir la volonté de mieux connecter recherche et innovation. Mais je constate que ce CEI reçoit d’entrée de jeu un soutien très fort: 10,6 milliards, ça paraît un montant extrêmement important pour un outil totalement neuf. Cela ne peut pas se faire au détriment de dispositifs qui ont fait leurs preuves.