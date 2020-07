"La Wallonie ne peut pas laisser passer l’été sans agir"

Le patronat wallon sonne l’urgence. Face à une crise qui n’a pas encore dit son dernier mot et des entreprises financièrement sous pression, l’Union wallonne des entreprises (UWE) demande au gouvernement wallon PS-MR-Ecolo de prendre une série de mesures conservatoires avant l’atterrissage du plan de relance Get Up Wallonia attendu en fin d’année. "Des mesures ont été prises par les autorités régionale et fédérale pour limiter tant que faire se peut les impacts conséquents de la pandémie sur les activités des entrepreneurs et l’emploi de leur personnel.