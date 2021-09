La Wallonie ne tombe pas le masque pour l'instant

Concrètement, le masque restera obligatoire dans les transports en commun et les gares, les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, mais aussi dans les salles de conférence, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice ou encore les bibliothèques. Dans les endroits très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires, pas question non plus de laisser tomber la fameuse protection pour l'instant.