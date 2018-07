La Wallonie perdrait 11% de ses aides européennes après 2020

Il restait en effet à explorer dans les détails la nouvelle méthodologie proposée par le Berlaymont pour pouvoir tirer des conclusions plus précises: combien chaque Région peut-elle espérer? Les calculettes ont chauffé, côté wallon, pour aboutir à cette déconvenue : la Région doit compter sur un recul de 10,8% du soutien européen, selon une note de l’administration dont L’Echo a eu vent et dont le ministre-président Willy Borsus nous a confirmé la teneur.

"L’élément de satisfaction est que suivant la projection actuelle, nous restons bénéficiaires, reconnus comme Région en transition, nous pouvons compter sur un soutien pour la période concernée estimé 1 milliard 218 millions d’euros" , souligne ce dernier. Le chiffre correspond à trois enveloppes d’aides régionales européennes : une pour les provinces les moins riches, dites "en transition", à savoir la Wallonie moins le Brabant; une autre pour les Régions les plus développées et une dernière dédiée à la coopération territoriale.

La surprise du chef, c’est que les provinces wallonnes dites "en transition" – qui sont moins riches que la moyenne européenne sans pour autant faire partie des Régions les moins développées d’Europe – sont celles qui perdraient le plus de plumes avec la proposition de la Commission.

La surprise du chef, c’est que les provinces wallonnes dites "en transition" – qui sont moins riches que la moyenne européenne sans pour autant faire partie des Régions les moins développées d’Europe – sont celles qui perdraient le plus de plumes avec la proposition de la Commission. Le Hainaut, Namur, Liège et le Luxembourg ne pourraient espérer capter que 940 millions d’euros de fonds structurels pour l’après 2020 , alors qu’elles peuvent compter pour la période en cours sur 1 milliard 130 millions.

Au contraire, les Régions les plus développées de Belgique – Bruxelles, la Flandre (moins le Limbourg) et le Brabant wallon – seraient favorisées par la proposition de la Commission. La Région bruxelloise pourrait ainsi compter sur 454 millions d’euros d’aides structurelles (fonds Feder et FSE).