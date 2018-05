La Wallonie peut compter sur ses fonds structurels

Contre toute attente, la proposition de la Commission pour l’avenir des fonds structurels européens semble taillée pour la Wallonie. Malgré une diminution de l’enveloppe globale pour la période post-2020, la Belgique recevrait autant qu’aujourd’hui.

On savait déjà que la Commission européenne entend réduire l’enveloppe des fonds structurels européens de 10%, on sait à présent que la formule pour laquelle elle a opté n’aurait pas d’impact négatif sur la Wallonie. Et c’est une surprise. Jusqu’il y a quelques jours encore, elle projetait de supprimer la catégorie des régions "en transition", ni pauvres, ni riches, en vertu de laquelle les provinces wallonnes (Brabant excepté) bénéficiaient d’aides européennes substantielles. Ce rétropédalage est bien accueilli côté régional. "C’était précisément la demande de la Wallonie", a réagi le ministre-président Willy Borsus.

Il est trop tôt pour calculer l’impact qu’aurait cette proposition sur les aides régionales dont la Région bénéficie, mais la proposition allouerait 2,44 milliards d’euros à l’ensemble de la Belgique pour la période qui va de 2020 à 2027, indique la Commission. Un chiffre équivalent à celui de la période de programmation financière en cours.

Les régions "en transition" seraient désormais définies comme celles dont la richesse par habitant est comprise entre 75% et 100% de la moyenne européenne.

Aujourd’hui, la fourchette s’arrête à 90%: elle a été relevée pour soutenir certaines régions – françaises notamment – , en déclin industriel, indique une source européenne. Les quatre provinces wallonnes resteront donc en "transition", et une province flamande rejoindra le groupe: le Limbourg.

Les catégories de régions servent notamment à déterminer le niveau d’intervention du budget européen dans les projets financés. Il baisse légèrement pour les régions en transition (de 60% à 55%) et plus lourdement dans les régions les plus développées, comme Bruxelles ou le Brabant wallon (de 50% à 40%).

"Mais le risque est qu’avec ce resserrement, des projets plus audacieux soient écartés pour être certain de dépenser." source wallonne

Dans sa proposition, la Commission introduit des principes de concentration très forts des fonds sur certains domaines d’action, ce qui va limiter la marge de manœuvre des régions. Elle leur impose aussi d’accélérer leurs paiements: l’argent engagé devra être versé dans les deux ans et plus dans les trois ans comme c’est le cas aujourd’hui. Cela aura pour effet un plus grand étalement des paiements. "Mais le risque est qu’avec ce resserrement, des projets plus audacieux soient écartés pour être certain de dépenser", souligne une source wallonne.

Une "faveur" aux riches

Contrairement à la Belgique, certains pays (du sud de l’Europe) voient leur enveloppe bondir, tandis que d’autres (à l’est) la voient chuter, c’est avant tout le reflet de l’évolution de l’économie de leurs régions. Le niveau de richesse explique 80% des allocations des fonds. Le type d’indicateurs qui détermine les 20% restants est modifié – et comprend par exemple le niveau de chômage des jeunes et l’accueil des migrants.

"Sans ces ajustements, (on aurait) mis sur la table une proposition dans laquelle certains pays perdent 45% de fonds." source européenne

La Commission a pourtant introduit des "ajustements" méthodologiques pour compenser l’explosion des disparités entre régions d’Europe. "Sans ces ajustements, les changements auraient été plus grands encore", souligne une source européenne. En appliquant le système actuel, sept pays auraient perdu 45% de leur allocation (Allemagne, la République tchèque, la Slovénie notamment). "Par contre, l’Italie aurait gagné beaucoup plus, poursuit la même source. Si on avait mis sur la table une proposition dans laquelle certains pays perdent 45% de fonds, on nous aurait dit: oubliez, ce n’est même pas une base de discussion". Un "filet de sécurité" a donc été mis en place pour qu’aucun État ne perde plus de 24%.