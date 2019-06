La Wallonie picarde vise des micro-réseaux dans chaque commune

Décidément, l’intérêt pour les communautés locales d’énergies renouvelables , qui permettent à différents acteurs, dont des citoyens, de produire et consommer ensemble une énergie locale durable, est vif .

Avant même que le décret qui instaure le cadre nécessaire à ce type de projet ait été adopté, le bourgmestre de Crisnée décidait de se lancer . Et obtenait le feu vert du collège pour un investissement de la commune dans une éolienne. Sa production sera mise à disposition des habitants et des entreprises à prix coûtant, tout comme la production des panneaux photovoltaïques installés sur une série de bâtiments publics.

Fin avril, Engie, Resa, la SPI et l’Université de Liège annonçaient la création d’un micro-réseau électrique de taille XXL sur le zoning des Hauts Sarts , le plus grand de Wallonie, avec pour ambition de faire passer les capacités de production renouvelables du zoning de 5 MW à 20 MW, voire davantage.

Les ambitions sont élevées, puisque l’IDETA vise, d’ici 2021 , la création de sept micro-réseaux électriques dans les parcs d’activités économique s et, d’ici 2025 , celle de 100 communautés locales d’énergie . "Comme notre territoire compte 23 communes, cela signifie donc plusieurs projets de ce type par commune" précise Anne-Marie Goemaere, chargée de communication à l’IDETA.

L’intérêt de ce type de projet, argumente l’intercommunale: permettre des économies dans le développement et le renforcement du réseau de distribution, alléger la facture des participants, faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes et contribuer à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement.