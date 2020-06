La Wallonie pourrait économiser jusqu'à 1,5 milliard

La Wallonie a souvent été décrite comme une Région financièrement à l’os , obligée de jouer des mécaniques au moment de boucler ses comptes. Et pour les gouvernements qui se sont succédé récemment, cette posture a été vécue comme un frein au développement de projets. Comment en effet financer de nouvelles politiques sans en sucrer d’autres ou sans toucher aux dotations des administrations ? Cet art du compromis, l’actuel gouvernement PS-MR-Ecolo l’a bien intégré dans sa matrice comptable. La crise du Covid l’a montré une nouvelle fois : impossible de la jouer "open bar"!

Derrière l'os, le gras

"Sur la base des chiffres remis par le consultant durant la phase méthodologique, on pourrait dégager des marges brutes de l’ordre de 10%, soit autour de 1,5 milliard."

260 unités et 22.000 personnes concernées

Toute cette analyse prendra évidemment du temps, a souligné le ministre du Budget au parlement ce mercredi. "Le déploiement complet devrait être réalisé pour l’ajustement 2023 avec les premiers effets dès l’ajusté 2021 et un accroissement des effets tout au long de la période."

L’analyse portera sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement, d’exploitation et d’investissement ainsi que sur celles d’intervention. "L’approche est centrée sur le questionnement systématique de la pertinence de ces dépenses", souligne Jean-Luc Crucke. Cette introspection va par exemple questionner l'utilité des dépenses comme des incitants, des subsides ou des déductions. Les unités de l’administration seront également passées au crible dans l’objectif de savoir si le service est rendu par l’unité appropriée. Le ministre n’exclut d'ailleurs pas que cet exercice débouche sur des synergies entre entités.

Sur le plan opérationnel, ce travail d’introspection dans les dépenses wallonnes va toucher près de 22.000 personnes au sein du SPW et des UAP et 260 unités. "Les retours des différents services qui ont participé à l’exercice (pilote, ndlr) étaient très positifs sur l’expérience et les 3 pilotes ont confirmé que cela permettait d’identifier des leviers d’améliorations."