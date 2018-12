La Wallonie préfère la vignette à la taxe au kilomètre

Un projet au sujet duquel Di Antonio se dit "très opposé". D'après lui, le paiement proportionnel au nombre de kilomètres parcourus existe déjà via les accises et donne le droit de polluer davantage aux automobilistes "qui ont les moyens de payer".

Depuis plusieurs années, Carlo Di Antonio plaide pour l'introduction de la vignette payante pour circuler sur les routes wallonnes, qui remplacerait la taxe de circulation. "Le système fonctionne bien en Suisse et est plus égalitaire", poursuit-il. "Il serait neutre financièrement pour l'automobiliste wallon, en raison de la suppression de la taxe, et bénéfique pour les caisses wallonnes. Quelques millions de non-résidents en Wallonie empruntent nos routes chaque année et devraient se procurer la vignette."