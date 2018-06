La Wallonie rabote sa taxe sur les enseignes publicitaires

Le dossier a soulevé un tollé voici quelques semaines auprès des représentants des communes wallonnes. Et pour cause, la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue (MR) s’apprêtait à toucher au sacro-saint pouvoir d’autonomie fiscale communal . Crime de lèse-majesté qui, sans une marche arrière , aurait rapidement tourné au bras de fer entre les 262 communes wallonnes et la Région!

Au centre de toute cette attention, on trouve une circulaire budgétaire que la ministre espère faire adopter par le gouvernement ce jeudi afin de l’envoyer dare-dare aux municipalistes avant la fin juin. Dans ce document se cache la liste des taxes et redevances admises par l’autorité de tutelle ainsi que leurs taux maxima recommandés. Or, on le sait, en matière de taxes, l’imagination wallonne n’a pas de limite. Il suffit de se plonger dans la liste officielle qui reprend plus de 70 taxes et redevances communales admises par le gouvernement pour se rendre compte de l’inventivité de certains bourgmestres qui vont jusqu’à taxer les propriétaires de poney.