La Wallonie recherche des industriels pour recycler des avions

L’objectif de ce centre est d’arriver à recycler jusqu’à 90% du poids des avions en fin de vie en réduisant les déchets. Le marché serait particulièrement porteur, car il vise les avions les plus polluants qui arrivent en fin de vie ou qui vont être retirés du ciel. Ce projet estampillé "économie circulaire" doit ainsi contribuer à la stratégie plus globale que la Région wallonne entend suivre en matière de circularité de l’économie avec un objectif de diminuer de 25% la demande directe en matières premières d’ici 2030 par rapport à l’année 2013.

Terrain de la Sonaca

Mais retournons à Charleroi. Comme on l’a précisé, le contour du projet entre dans une phase cruciale avec, ce vendredi, l’octroi d’une subvention de 10 millions d’euros par le gouvernement wallon à la Sowaer . Le montant doit notamment permettre à la Société wallonne des aéroports de négocier le rachat d’un terrain appartenant actuellement à la Sonaca. La parcelle de près de 23.000 m² se trouve en bordure de l’aéroport avec un accès immédiat à la piste. "Les discussions quant à la transaction foncière entre la Sonaca et la Sowaer sont toujours en cours. Les parties ont convenu de procéder à une expertise indépendante quant au prix du terrain", précisent les cabinets des ministres en charge des aéroports et de l’économie.

Dans la foulée de cette acquisition, la Sowaer sera chargée par le gouvernement de mener à bien la construction de la dalle en béton pour le parking avions, la construction de la bretelle d’accès entre le taxiway Nord et la dalle avions, et la déviation des impétrants tels que les câbles haute tension, la fibre optique, l’égouttage, le balisage, …

Appel au marché pour une concession

À côté de cette opération foncière, le gouvernement doit encore désigner un industriel pilote du projet sur le volet "activité de démantèlement et de recyclage d’aéronefs". Si des noms circulent comme les sociétés Sabena Aerospace et Comet, la Région va lancer un avis de marché "sous l'angle de la qualification de concession de services". Un volet lié à la formation et un autre au digital seront accolés au projet dans un deuxième temps. "Il convient préalablement de disposer d’opérateurs candidats susceptibles de maîtriser les filières amont (sourcing des aéronefs) et aval (recyclage), ou en d’autres termes, de s’assurer qu’il existe un business model de ce type d’activité à l’aéroport de Charleroi", explique le gouvernement. D’après le calendrier établi par le gouvernement, la procédure de dépôt des offres doit se clôturer fin avril 2022 et la désignation du porteur de projet doit intervenir fin juin 2022.