La Wallonie réclame 58 millions de recettes leasing aux autres Régions

Un manque à gagner de 58 millions d’euros

Personne n’y trouvait rien à redire jusqu’à la régionalisation de la compétence. Depuis le rapatriement de la fiscalité sur les véhicules (taxe de mise en circulation et taxe de roulage) à Namur, les responsables wallons crient à l’injustice et réclament que les utilisateurs wallons roulant avec des voitures de leasing immatriculées en Flandre ou à Bruxelles soient pris en compte dans la répartition des recettes fiscales. La Wallonie évalue le manque à gagner à 58,632 millions d’euros au 30 septembre 2018. " On ne va quand même pas fermer les yeux sur une telle recette ", grommelle Jean-Luc Crucke.

Son bâton de pèlerin en main, le ministre Crucke a rencontré ses homologues flamand et bruxellois lundi soir pour tenter de dénouer le dossier. "Mais la rencontre entre les trois ministres n’a pas permis de faire avancer le dossier. Je constate qu’il n’y a pas d’accord possible pour le moment et ce sera très difficile d’en trouver un avant les élections, estime le ministre Crucke, qui note que les divergences entre une Wallonie qui prône une vignette, et la Flandre et Bruxelles une taxe au kilomètre, ne facilitent pas les discussions. J’avais pourtant dit être prêt à un compromis dans le temps, mais je ne peux pas accepter que ces 58 millions de recettes soient abandonnées. On parle souvent du transfert du nord vers le sud mais dans le cas présent il s’agit bien d’un transfert du sud vers le nord."