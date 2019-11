La Wallonie règne sur une galaxie valorisée à 7,3 milliards d'euros

Dans quel état se trouve la situation financière de la Wallonie? Alors que le conclave budgétaire s’ouvre ce lundi, un petit tour du propriétaire de la maison Wallonie semble judicieux. On ne va pas se mentir, avec un taux d’emploi de 63,7%, un chômage qui oscille autour des 200.000 demandeurs d’emploi et une dette financière de 21,7 milliards à la fin 2018, la dot que peut offrir la Wallonie n’est pas très alléchante.

Et ce n’est malheureusement pas mieux du côté du budget avec un gouvernement PS-MR-Ecolo pris en tenaille entre les restrictions européennes et les besoins d’investissements. D’ici la fin du conclave budgétaire, voici les grandes tendances: en repoussant le retour à l’équilibre en 2024, le gouvernement PS-MR-Ecolo espère dégager des marges de manœuvre pour une série de grands projets. On parle d’une enveloppe globale de 4 milliards d’euros sur l’ensemble de la législature pour des investissements dans la mobilité, l’économie d’énergie ou le logement social. Cet objectif a évidemment un revers: la dette!