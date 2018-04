La Wallonie renforce son arsenal contre le dumping social

En tant que premier adjudicateur public dans le sud du pays, la Région wallonne tente de reprendre la main face au dumping social et son impact sur le secteur de la construction. Fin mars, le gouvernement wallon MR-cdH a approuvé en première lecture un projet de décret . Le texte impose l’insertion de clauses sociales, éthiques et environnementales dans les marchés publics relatifs à des travaux subsidiés.

Les subsides sous condition

Cinq grands domaines de travaux subsidiés sont visés. Il s’agit des travaux financés par le Fonds régional pour les investissements communaux, ceux visant à améliorer la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments, les subvention à la construction, l’acquisition et la rénovation d’infrastructures sportives ainsi que les opérations de rénovation urbaine et de revitalisation, et enfin le Fonds régional de développement du logement. Très concrètement, l’ensemble des entreprises engagées dans ces différents chantiers financés par les deniers publics devront respecter une série de clauses.