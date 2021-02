La Wallonie se constitue partie civile dans le dossier Liege Airport

"Au vu des éléments, pièces et informations portés à sa connaissance par le ministre des Aéroports (Jean-Luc Crucke) et compte tenu que ceux-ci ne paraissent pas s'inscrire dans les principes de gouvernance qui sont les siens, le gouvernement a décidé de se constituer partie civile dans le cadre du dossier de Liege Airport", explique-t-il ce jeudi à l'issue de sa réunion hebdomadaire. Rappelons que mardi soir, Luc Partoune, CEO de l'aéroport de Liège, a été mis de côté après plusieurs fautes "graves" et un audit "accablant". On lui reproche des violations des lois sur les marchés publics, une absence de mise en concurrence, des notes de frais sans justificatifs et des entorses à la politique interne de l'entreprise et à sa gouvernance.