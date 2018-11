La Wallonie se mobilise pour développer les réseaux de chaleur

Or, près de la moitié de la consommation d’énergie de l’Union européenne est consacrée au chauffage et au refroidissement. Et si les projecteurs sont souvent braqués sur l’électricité renouvelable, on estime que d’ici 2030, 40% de la consommation d’énergie renouvelable devrait venir du chauffage et du refroidissement à base d’énergies vertes.