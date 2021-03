La Wallonie se prépare à débloquer 22 millions d'euros pour les clubs sportifs

Les ministres du gouvernement wallon Jean-Luc Crucke (Finances et Infrastructures sportives) et Christophe Collignon (Pouvoirs locaux) ont annoncé mardi soir que la Région du sud du pays se préparait à débloquer une enveloppe globale de 22 millions d'euros afin d'y pérenniser l'activité des clubs sportifs .

Selon les deux ministres, la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît la Belgique depuis le mois de mars 2020 et les mesures de confinement et restrictives d'activités continuent à impacter plusieurs associations et clubs sportifs.