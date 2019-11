La Wallonie tente de reporter de 5 ans l'entrée en vigueur du tarif prosumer

Une revendication non négociable du MR

Bras de fer avec la Cwape

Cet accord reste cependant très fragile. Dans un dossier riche en rebondissements, l’avant-projet de décret doit encore recevoir l’avis du conseil d’état et du régulateur des marchés du gaz et de l’électricité en Wallonie avant de poursuivre son parcours législatif. " L’avant-projet de décret a été envoyé ce lundi au Conseil d’État dont on attend l’avis dans un délai de 30 jours. Le ministre Philippe Henry sollicitera parallèlement l’avis de la Cwape ", souligne le communiqué envoyé par le cabinet Henry.

"Un tarif prosumer est nécessaire et doit entrer en vigueur le plus vite possible."

Et comme le souligne son président Stéphane Renier, il n’y a pas de raison que cela change dorénavant. "Je ne vois pourquoi notre point de vue changerait aujourd’hui. Nous allons évidemment analyser en profondeur le texte du gouvernement et remettre un avis officiel mais à l’heure actuelle, on pense qu’un tarif prosumer est nécessaire et doit entrer en vigueur le plus vite possible. C’est une question d’équité entre les non propriétaires de panneaux et ceux qui en possèdent", argumente Stéphane Renier.