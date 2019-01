La Wallonie va contrôler la tuyauterie des immeubles

La Région wallonne va lancer le CertIBEau, un nouveau certificat destiné à vérifier la qualité des eaux à travers les installations des habitations. Le contrôle s’effectuera sur la tuyauterie et l’égouttage du bâtiment. Obligatoire pour toute nouvelle construction, le certificat pourra également être réalisé lors de la vente d’un immeuble.

C’est une nouvelle petite tracasserie administrative supplémentaire que devront prochainement affronter les propriétaires immobiliers en Wallonie. À l’instar du certificat de performance énergétique PEB, de l’attestation sur l’état de conformité de l’installation électrique et dans certains cas le contrôle de la citerne à mazout, le propriétaire wallon devra bientôt disposer d’un passeport eau.

"Si depuis plusieurs années, nos bâtiments sont évalués sur le plan énergétique et électrique, les installations relatives au cycle de l’eau ne le sont toujours pas."

La mesure était dans l’air depuis quelques années et après une ultime étape au gouvernement wallon la semaine dernière, elle devrait prochainement atterrir au Parlement avant d’entrer en application d’ici 2 mois. Cette nouvelle certification part tout d’abord d’un constat. " Si depuis plusieurs années, nos bâtiments sont évalués sur le plan énergétique et électrique, les installations relatives au cycle de l’eau ne le sont toujours pas. Cette méconnaissance est dommageable pour le particulier ", pointe le cabinet du ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio (cdH) qui y voit un risque tant pour la santé que pour l’environnement.

Obligatoire pour les nouvelles constructions

Le projet de décret définitivement adopté par l’exécutif wallon vise tout particulièrement le contrôle et la certification des installations de distribution et d’évacuation des eaux usées et pluviales dans les immeubles wallons. Mais le CertIBEau (certification eau des immeubles bâtis) sera rendu obligatoire exclusivement pour "tout projet de nouvelle construction".