La Wallonie va investir 1,2 milliard dans ses logements publics

C’est un chantier qui tombe à point nommé pour le secteur de la construction. Le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a adopté ce jeudi en première lecture son plan de rénovation du logement public. Pour se rendre compte de l’ampleur du chantier et des retombées qu’il aura sur le secteur de la construction en souffrance depuis la crise du Covid-19, il suffit de plonger dans les chiffres. Sur le plan budgétaire, le gouvernement va dégager avec les sociétés de logement de service public 1,2 milliard d’euros sur quatre ans. La Région financera 75% des montants à travers des subventions. Les sociétés de logement prendront à leur charge 25% sur base d’un prêt à taux zéro contracté par la Région. "Ce sont 1,2 milliard d'euros d'opportunités qui vont être offerts, en quatre ans, à nos entreprises dans un secteur à haute intensité en main-d'œuvre et où la Wallonie possède un véritable savoir-faire à valoriser", pointe Pierre-Yves Dermagne (PS), le ministre du logement.

25.000 logements en 4 ans

Passoire énergétique

Un tel plan se justifie par l’état de vétusté énergétique du parc des logements publics. Sur les quelque 101.780 logements cadastrés et gérés par 63 sociétés wallonnes, 80% ont été construits entre 1950 et 1990. "Ils présentent donc des performances énergétiques d’une autre époque", reconnaît le ministre. Hormis les 17% du parc qui a été ou est en cours de rénovation énergétique, seuls 12% des logements non rénovés disposent d’un label énergétique A+, A ou B. "L’objectif du plan est d’amener l’ensemble du parc au minimum au label B intermédiaire d’ici 2030. Cela signifie que les logements doivent présenter de faibles besoins en chaleur, de bonnes performances dans les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et un système de ventilation complet."