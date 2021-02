La Wallonie va lancer une filière de protéines végétales

La Région réfléchit à lancer un acteur industriel dans l'extrusion végétale et la production de substituts de viande. L'initiative pourrait créer 300 emplois et lancer toute une filière.

Réindustrialiser la Wallonie se fera aussi par opportunisme. L’exemple qui suit en est une belle illustration et devrait ouvrir la porte à d’autres projets dans la santé et le monde de l’éducation.

D’une réflexion à une aventure industrielle

Tout part d’une page blanche et de 30 secteurs industriels porteurs identifiés dans un premier temps. Secouer le tout avec l’aide de consultants et industriels, et 7 semaines plus tard, il en ressort une opportunité de business clé sur porte avec un plan d’affaires, des perspectives d’emplois et une belle part de marché. Dans le cas présent : le lancement d’une filière des protéines végétales en guise de substitut à la viande en Wallonie.

Dans le cadre de la relance post-Covid de la Wallonie et alors qu’on parle de plus en plus du besoin de relocaliser une série d’activités sur le sol wallon, la Sogepa et la SRIW, deux fonds publics de la Wallonie, viennent de boucler cette démarche novatrice avec l’aide du consultant Roland Berger. L’originalité tient dans l’approche. Ici, le public s’est mis dans la peau d’un acteur privé en lançant un "investor pitch". "Nous avons regardé si des projets industriels existaient et si un acteur privé pourrait s’en emparer", explique Renaud Witmeur, le président du comité de direction de la Sogepa. Il en ressort une opportunité d’investissement dans l’alimentaire.

Derrière ces protéines végétales et les centaines d’emplois à la clé, les deux outils publics voient une part d’opportunisme dans le cadre de la réindustrialisation du sud du pays. "Le rôle traditionnel des outils économiques est d’accompagner l’initiative privée comme un retournement. Mais depuis la crise du Covid, un nouveau débat est apparu : qu’est-ce que la crise peut offrir comme opportunité?", résume Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa.

À la lecture des résultats du pitch, Willy Borsus (MR), le ministre de l’Économie, pointe la possibilité pour la Wallonie de devenir un acteur de poids dans ce secteur. "Le secteur de la protéine végétale est un secteur qui émerge et si la Wallonie ne prend pas une place, elle sera prise par d’autres sans que cela crée de l’emploi en Wallonie. Avec ce projet dans les protéines végétales, on voit la possibilité de créer une filière wallonne."

Un porte-drapeau industriel

En attendant la création d’une véritable filière de la culture à l’assiette qui attirera des secteurs en besoin de diversification comme l’agriculture, avec la culture de pois ou de féveroles, ou le monde de la transformation de la viande qui sert un marché en déclin au niveau local, l’idée est de lancer rapidement un acteur industriel (NewCo) dans l’extrusion végétale et la production de substituts de viande. D’après les données de l’étude, l’entreprise qui émergera de ce brainstorming pourrait capturer 5% du marché européen des substituts de la viande avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’ici 2030 et un effectif de plus de 300 travailleurs.

5% du marché européen Ce nouvel acteur wallon pourrait capter 5% du marché européen et réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'ici 2030.

Le plan d’affaires de la NewCo vise une marge brute de 55% et un ebitda de 23%. "Les points cruciaux dans la réussite du projet relèvent du développement du produit en fonction des goûts du client, du déploiement d’un réseau commercial et du positionnement de la marque", pointe la Sogepa.

De la théorie à la pratique, tout pourrait maintenant aller très vite. La Sogepa et la SRIW, avec l’aide du pôle de compétitivité Wagralim (agro-alimentaire), s’attellent depuis quelques semaines à fédérer des acteurs autour de ce nouvel écosystème. Mais comme le précise une note passée en comité de gestion de la Sogepa début décembre, "si un partenaire industriel n’est pas identifié à court terme, il sera étudié si l’initiative peut être portée majoritairement, dans une phase de lancement, par la Sogepa et la SRIW".

Le planning prévoit le lancement de la NewCo au deuxième trimestre 2021. Entre 2022 et 2024, la nouvelle entreprise abordera un profil de start-up avec l’acquisition des premiers équipements et le développement du produit, de la marque et du réseau commercial. Cette phase nécessitera un investissement de 6 à 15 millions. Au total, les besoins sont évalués à 60 millions.