La Wallonie va refinancer la Sogepa à hauteur de 50 millions d'euros

Sur tous les fronts ces derniers mois avec des dossiers majeurs pour la Wallonie comme l’arrivée du constructeur chinois de voitures électriques Thunder Power et la reconversion de l’ancien site industriel de Caterpillar ou plus récemment le bol d’air financier qui sera accordé à la compagnie aérienne Air Belgium , la Sogepa vient de voir ses moyens financiers solidement renforcés par le gouvernement wallon. Le ministre de l’Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) a en effet validé un refinancement de 50 millions d’euros en faveur du bras financier public de la Wallonie.

Une trésorerie de près de 200 millions

Bien que préventive, cette bouffée d’oxygène destinée à réalimenter le fonds de réserve de la Sogepa doit lui permettre d’ agir dans de nouveaux dossiers . " Nous avons actuellement 140 millions de trésorerie mais si on additionne les projets qu’on veut faire comme Thunder Power, on pourrait être à court , justifie Renaud Witmeur, le président du comité de direction de la Sogepa. Or, pour être réactif, il faut disposer de moyens nécessaires. "

Quelques dossiers chauds sur la table

Mais derrière ce refinancement destiné à assurer une certaine flexibilité à l’outil public, le cabinet du ministre de l’Economie et la Sogepa reconnaissent que quelques dossiers importants vont arriver sur la table dans les prochains mois. " On estime à environ 12,4 millions d’euros les dossiers devant encore faire l’objet d’interventions de la Sogepa d’ici la fin de l’année. Ces dossiers seront présentés au gouvernement wallon au cas par cas ", admet le ministre qui évalue déjà à 13,6 millions d’euros les interventions enregistrées depuis le début de l’année.

À côté de ces 150 millions que la Wallonie pourrait mobiliser dans le cadre du développement de Thunder Power en Europe, une série de plus petits dossiers pointent le bout de leur nez comme celui du verrier Durobor. Dans le cadre du redéploiement du site à Soignies et la construction d’une nouvelle ligne de production de verre permettant à l’entreprise de gagner en qualité et en rapidité et d’étendre ses activités aux verres à bords plats comme les verres à vin, la Sogepa pourrait devoir débloquer 1,5 million (en capital et en prêt) sur les 16 millions nécessaires pour financer le nouvel outil.