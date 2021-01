La Wallonie va s'offrir une biotech school et un centre de recyclage d’avions

La Wallonie a dévoilé ses projets dans le cadre du plan de relance européen pour un peu plus de 1,9 milliard d'euros.

Le projet n’en est qu’à ses premiers jalons, mais la Wallonie se rêve en championne de l’économie circulaire. Pour y arriver, le gouvernement wallon va profiter du plan de relance européen pour tenter de lancer une série de filières dans le recyclage des matériaux, dont ceux issus des vieux avions. L’idée présentée vendredi est de "collecter et recycler les matériaux issus du démantèlement d’avions hors d’usage" et, in fine, tenter de valoriser les pièces en leur donnant une seconde vie.