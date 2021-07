La Wallonie veut accélérer la rénovation de son bâti

Afin d'atteindre ses objectifs en 2050, le gouvernement va faciliter l'accès à une série de primes à la rénovation et à l'isolation.

Toilettage estival pour les primes wallonnes à la rénovation. Après avoir rendu le système d’audit obligatoire sous sa précédente législature, la Wallonie a décidé de lancer une version light de ses primes. Et qui dit light dit forcément démarches administratives moins lourdes.

Système trop complexe

Cette décision part d’un constat : "le système actuel est assez compliqué car basé sur un audit global, l’identification des travaux et la réalisation complète d’un bouquet de travaux avant de pouvoir prétendre à l’obtention de sa prime", reconnaît le ministre de l’Energie, l’écolo Philippe Henry. À cela s’ajoute un problème d’accès aux primes à la rénovation pour les personnes aux revenus les plus modestes car, souvent, ces primes étaient liées à d’importants travaux. "Nous avons analysé l’audit des 10.000 dossiers enregistrés à l’administration. La moyenne des rénovations porte sur des montants de 65.000 euros."

" Le système actuel est assez compliqué car basé sur un audit global, l’identification des travaux et la réalisation complète d’un bouquet de travaux avant de pouvoir prétendre à l’obtention de sa prime." Philippe Henry (Ecolo) Ministre de l'Energie

Bref, pour contrecarrer cette lourdeur liée à l’audit et faciliter l’accès des primes, le gouvernent lancera un système parallèle en début 2022. "Nous allons sortir de ce système complexe pour donner un coup de boost à différents travaux", explique ainsi Philippe Henry. Pour les besoins, le gouvernement a dégagé une enveloppe de 89 millions d’euros dans le cadre du plan de relance et du soutien au secteur de la construction.

180.000 toitures par an

À vrai dire, la Wallonie n’avait pas tellement le choix que d’adopter cette réforme si elle entend respecter ses engagements environnementaux et arriver à un PEB moyen de "A" pour l’ensemble de son bâti en 2050. Philippe Henry le reconnaît. "On rénove actuellement 1% du bâti par an. Il y a une nécessité d’accélérer la rénovation par rapport aux objectifs climatiques. Notre objectif est par exemple de rénover 180.000 toitures par an. On vise l’ensemble du bâti et pas uniquement les maisons quatre façades. Et il y aura d’autres opérations comme la rénovation par quartier."

1% du bâti wallon est rénové chaque année D'ici 2050, la Wallonie s'est engagée à atteindre un PEB moyen de A pour son bâti. Cet objectif nécessite une accélération de la rénovation dont le taux annuel n'est que de 1%.

Le choix s'est donc porté sur une accélération du versement des primes, sans passer par un système d’audit, pour une série de travaux économiseurs d’énergie. Le dispositif sera également accessible pour des chantiers visant à la salubrité de l’habitat. Les travaux éligibles touchent à l’isolation d’un toit, au remplacement du ou des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, à des investissements relatifs aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire (installation d'une pompe à chaleur). On vise aussi l'assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol; le remplacement d’un escalier intérieur, y compris des travaux annexes indispensables ; l’installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou le remplacement total du système existant…

"Tout le monde aura droit à cette prime mais en fonction du degré de richesse, une personne peut ou non voir la prime majorée." Christophe Collignon (PS) Ministre du Logement

Quant au montant, il sera fonction du revenu des personnes et est également accessible pour les multipropriétaires. "Tout le monde aura droit à cette prime mais en fonction du degré de richesse, une personne peut ou non voir la prime majorée", estime le ministre du Logement Christophe Collignon (PS). La majoration de la prime sera ainsi possible pour les revenus inférieurs à 97.700 euros par an. Prenons l’exemple de l’isolation thermique du toit par un entrepreneur. La prime ira de 10 euros du m² à 60 euros pour les revenus inférieurs à 23.000 euros et jusqu’à 84 euros du m² en cas d’utilisation de matériau biosourcé (plafond de 6.000 euros et maximum 80% de la facture). Pour l’installation d’une pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire, la prime va de 500 à 3.000 euros pour les plus bas revenus (maximum 80% de la facture).