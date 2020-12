La Wallonie veut amplifier le mouvement des monnaies locales

Amplifier le mouvement

Il existerait déjà 14 monnaies complémentaires en circulation en Wallonie. Pour les fédérer et booster leur usage, des députés wallons (PS, MR, Ecolo et cdH) viennent de rédiger une résolution votée en commission des Pouvoirs locaux mardi. Le texte enjoint le gouvernement à "étudier le cadre légal entourant les monnaies complémentaires, les freins et les garanties qu’il leur confère, d’identifier les voies légales et stables aptes à amplifier le développement des monnaies complémentaires existantes et à venir, et de communiquer ces éléments aux communes via une circulaire".