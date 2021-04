La Wallonie veut doubler sa cadence de vaccination

Selon les cabinets du ministre-président wallon Elio Di Rupo et de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, depuis le 15 mars, les 40 centres de vaccination et les 12 antennes de proximité ont été dimensionnés de manière à pouvoir effectuer un peu plus de 207.000 injections par semaine, 6 jours/7, jusqu'à 15 heures par jour pour les centres majeurs, et 12 heures pour les centres et antennes de proximité.