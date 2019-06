La Wallonie veut renégocier les conditions financières du Grand Prix de F1 de Francorchamps

À quelques semaines du Grand prix de Formule 1 de Francorchamps, c’est l’effervescence du côté des autorités wallonnes. Loin des paddocks et du vrombissement des moteurs, les responsables de Spa Grand Prix et du gouvernement wallon sont plongés dans leur livre de comptes. Avec une certaine inquiétude.

7,5 millions de pertes en 2018

Ce fardeau financier est pourtant assumé ouvertement par les gouvernements successifs qui le contrebalancent par les retombées économiques et le fait que le circuit est une vitrine qui permet à la Wallonie et à la Belgique de rayonner à l’international. " Sur la base d’une extrapolation, à partir de la fréquentation de l’édition 2018, de l’étude réalisée en 2017 par un consultant externe et visant à estimer les retombées économiques, l’estimation moyenne de l’impact économique total pour la Wallonie s’élèverait à 18,4 millions d’euros ", appuie une note du cabinet du ministre de l’Économie validée par le gouvernement la semaine dernière.

L’effet Verstappen

Forcément, les explications données pour commenter les difficultés financières varient d’une année à l’autre. Pour le Grand Prix de 2018, le ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet (MR) parle notamment d’une baisse de la fréquentation de 10,5% au niveau des spectateurs par rapport à l’édition 2017. Plusieurs raisons sont avancées comme le retour des Grands Prix d’Allemagne et de France dans le calendrier de la compétition en 2018. Le Grand Prix d’Autriche, qui se tenait avant celui de Spa-Francorchamps, avait de son côté lancé une série d’actions afin d ’attirer en masse la clientèle néerlandaise souvent présente en force à Spa pour soutenir son champion Verstappen. " Or, avec le prix des billets, les spectateurs se limitent généralement à un seul Grand Prix ", analyse un acteur du dossier.

La suite est plus corsée. En juin 2018, la SA Spa Grand Prix qui gère la manche de F1 en Belgique sur le circuit de Spa et son actionnaire la Région wallonne ont signé un nouveau contrat avec les responsables de la Formula One Management (FOM, promoteur du championnat dont l’actionnaire est l’américain Liberty, propriétaire de Telenet en Belgique). Le document prolonge de trois ans (2019-2021) le Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps. Les conditions financières négociées pour le plateau prévoient que la Wallonie débourse 21 millions de dollars en 2019, 21,5 millions en 2020 et 22 millions en 2021.