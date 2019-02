La Wallonie vise 80% de produits recyclables en 2040

Comment implanter définitivement l’économie circulaire en Wallonie? C’est à cette question que 5 parlementaires (Philippe Henry pour Ecolo, Marie-Dominique Simonet pour le cdH, Yves Evrard pour le MR, Christie Morreale pour le PS et André-Pierre Puget, indépendant) ont tenté de trouver une réponse. Pendant plus de 10 mois et après avoir été à la rencontre des success stories wallonnes et autres acteurs qui gravitent autour de cette économie vertueuse où le déchet devient une matière première, ces députés ont couché leurs conclusions dans un rapport de plus de 180 pages, façon feuille de route.