La bonne gouvernance wallonne est enfin décidée

Les décrets sur la gouvernance des structures publiques doivent renforcer la responsabilité personnelle des mandataires publics et privés wallons. Les mesures visent aussi à rendre la gouvernance plus transparente pour le citoyen. Les projets de décrets sont enfin votés par le parlement wallon.

Première grande réponse législative attendue au scandale Publifin, le parlement wallon a adopté dans la nuit les projets de décrets réformant la gouvernance et la transparence des mandats publics et de leurs rémunérations au sein des structures publiques locales.

• Les décrets créent de nouvelles incompatibilités de fonction et de parenté afin de réduire l'apparition de conflits d'intérêts au sein des structures locales, dans le chef des députés mais aussi des chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoint.

• Le nombre maximal d'administrateurs sera réduit d'un tiers et ne permettra plus que la désignation d'un seul président et d'un seul vice-président, ce qui diminuera les effectifs de 328 administrateurs et 98 vice-présidents.