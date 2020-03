La carafe d'eau gratuite coulée dans un label

La fronde est venue tant du secteur Horeca que des minéraliers qui assurent que "le gratuit, cela n’existe pas". L’argumentaire développé tant par le secteur de l’horeca que les minéraliers tient à une question de rentabilité. David Marquenie, secrétaire général de la Fédération de l'industrie de l'eau, le redit: "On perdrait 20% d'activité pour les entreprises situées en Région wallonne. Ce qui signifie une perte de 70 emplois directs et 213 emplois indirects, mais aussi une perte de revenu pour l'État, via certaines taxes, la TVA, les accises et cotisations actuellement payées aux autorités. "Lors de son audition au Parlement wallon en janvier, il a ainsi rappelé aux députés que son secteur contribue à un montant de 350 millions d'euros par an via la cotisation emballage et paie 175 millions d'euros par an en termes d'accises."