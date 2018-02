La circulation ferroviaire interrompue entre Namur et Andenne

Aucun train ne circule sur la ligne 125 Namur-Liège entre Namur et Andenne. La circulation devrait reprendre en fin de matinée.

Aucun train ne circule sur la ligne 125 Namur-Liège entre Namur et Andenne, à la suite de l'affaissement d'une caténaire, a annoncé dimanche matin le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

L'affaissement a mis la voie B hors service. Mais comme la voie A est également indisponible jusqu'à lundi matin, pour cause de travaux, aucun train ne peut circuler entre Namur et Andenne. Un service de bus a toutefois été mis en place. Par contre, les trains circulent normalement entre Andenne et Liège.