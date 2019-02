La communauté française ne signera pas la réforme APE

Revigoré par un acte d'excellence qui prend forme depuis le vote d'un important volet de la réforme menée en Communauté française, son ministre-président Rudy Demotte (PS) y voit un gage pour l'enseignement égalitaire. Mais derrière ce projet, Demotte ne peut s'empêcher de fustiger la réforme APE voulue par le gouvernement wallon et qui pourrait menacer l'emploi dans l'enseignement.

En plein bras de fer avec le gouvernement de la Région wallonne concernant la réforme des aides à l’emploi également appelée réforme APE, le ministre-président de la Communauté française se montre inquiet sur les éventuels impacts que la version actuelle du décret wallon fera subir à l’emploi géré par son institution.

"45% des points APE accordés sont considérés comme affectés à des missions relevant des compétences de la Communauté française. Et dans beaucoup des services soutenus par la Communauté française, le taux d’emploi sous statut APE est supérieur à 20 ou 25%. Dans nos services internes comme au niveau des élites sportives, des services de protection de la jeunesse, il s’agirait de près de 300 équivalents temps plein dont le financement sauterait dès 2020 et qui devraient être licenciés. On est allé au dialogue avec Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet mais on nous envoie dans les roses."

"Je ne signerai pas la convention avec la Wallonie sans une modification du texte."

Face à ce "mur", Rudy Demotte dénonce "une démarche d’ultra-régionalisme bête et méchant car on ne tient pas compte du dialogue avec les autres niveaux de pouvoir. Nous avons demandé des modifications pour tenir compte des spécificités de nos politiques. Le gouvernement wallon nous dit non. Cette réforme dessert le discours régionaliste comme la prime pour les kots. Ce discours démontre que lorsqu’on prend des mesures asymétriques et avec une certaine dose de déloyauté à l’encontre d’autres gouvernements, cela coûte finalement à tout le monde. L’idée d’améliorer la gouvernance des APE n’est pas mauvaise mais la manière de faire est inconcevable. Des matières communautaires ont tout simplement été niées. Prenez le musée de la photographie de Charleroi. C’est une compétence de la communauté. Avec cette réforme, les emplois APE vont être rattachés au tourisme. On fait d’un musée l’équivalent d’un centre d’interprétation. Le musée va ainsi devoir répondre à deux textes normatifs différents au risque, en répondant à l’un, de ne plus répondre à l’autre! On ajoute de la complexité à la complexité et c’est en cela que cela dessert à la régionalisation."

Fin tacticien, Rudy Demotte n’a pourtant pas dit son dernier mot et il s’apprête à jouer son va-tout. "Je ne signerai pas la convention (qui fixe les conditions dans lesquelles les APE sont répartis en communauté française, NDLR) avec la Wallonie sans une modification du texte. Ce refus de signer va nous permettre de ne pas exécuter la réforme sur le plan communautaire et ainsi rester dans le texte ancien. Dans l’état actuel, ce texte est inacceptable. La responsabilité du gouvernement de la Communauté française, c’est de garantir la pérennisation et la poursuite de ses missions, dont notamment, dans un domaine qui concerne tous les citoyens à savoir l’enseignement. Il faut pouvoir accepter de revoir certains aspects de la réforme. Or, cela ne semble pas possible pour le gouvernement wallon."