La construction wallonne promet 6.000 emplois

À l'heure de la relance, Francis Carnoy, directeur de la confédération de la construction en Wallonie demande au gouvernement wallon d'activer la mise en chantier des différents projets de la Région. Cette perspective pourrait créer 6.000 emplois. "Il faut le sens de l’urgence. C’est maintenant que le secteur en a besoin."

Le secteur de la construction wallonne retient son souffle. Affaibli par la crise du coronavirus, il résiste malgré tout. Francis Carnoy, directeur de la confédération de la construction en Wallonie, refuse d’ailleurs de parler d’un secteur "sinistré" même si les perspectives à court terme ne sont pas folichonnes. "Cela aurait pu être bien pire. Les primes versées par les gouvernements ont permis à certaines TPE et indépendants de traverser l’orage. Le secteur a également pu profiter d’un carnet de commandes bien rempli avant la crise pour continuer à tourner. On s’en sort donc pas trop mal."

9% des entrepreneurs craignent la faillite

"Ce que nous demandons à la Région wallonne, c’est de la rapidité dans l’exécution. Ce n’est pas en 2021 ou en 2022 qu’il faut commencer à libérer ces milliards pour lancer ces plans mais maintenant. La relance, elle doit s’activer aujourd’hui et pas l’année prochaine." Francis Carnoy Directeur de la confédération de la construction en Wallonie

Ce soulagement cache cependant un avenir plus compliqué. "Le plus grave reste en effet à venir. Les commandes s’annulent. Le carnet de commandes se vide. D’après nos enquêtes, 23% des entrepreneurs seront contraints, avant la fin de l’année, de licencier des travailleurs, et 9% craignent une faillite. On s’attend à une baisse de 10 à 12% du volume d’activité en 2020."

6043 emplois Le programme de rénovation de logements publics de 1,2 milliard devrait créer 3.180 emplois wallons directs et indirects sur une base annuelle. De son côté, le plan infrastructure de 2 milliards pourrait créer 2.863 emplois wallons directs et indirects.

Pour éviter ce coup de bambou, Francis Carnoy appelle la Région wallonne a mieux planifier ses chantiers. "Le secteur ne demande pas une pluie de milliards comme d’autres. Les milliards sont déjà programmés à travers deux plans: le plan de rénovation de logements publics (1,2 milliard) et le plan pour les infrastructures routières (2 milliards). Ce que nous demandons à la Région wallonne, c’est de la rapidité dans l’exécution. Ce n’est pas en 2021 ou en 2022 qu’il faut commencer à libérer ces milliards pour lancer ces plans mais maintenant. La relance, elle doit s’activer aujourd’hui et pas l’année prochaine. L’urgence, c’est maintenant. La construction est d’ailleurs le secteur où il y a le plus d’effets démultiplicateurs sur d’autres secteurs."

Un potentiel de 6.000 emplois à créer

Pour illustrer le rôle que la construction a à jouer dans la relance, le secteur a estimé le nombre d’emplois qui vont être créés par le lancement des plans logement et infrastructure. "Le programme de rénovation de logements publics de 1,2 milliard va créer 3.180 emplois wallons directs et indirects sur une base annuelle. Le plan infrastructure de 2 milliards (qui porte sur 6 années entre 2021 et 2026) va créer 2.863 emplois wallons directs et indirects." Soit un total de 6.043 emplois au plus fort des chantiers.

"En théorie, ce plan devait être lancé dès 2019 mais à cause des problèmes de trésorerie de la Sofico et d’arbitrages politiques, rien n’est sorti! Les entreprises vont devoir licencier à court terme parce que les dossiers ne sortent pas." Francis Carnoy Directeur de la confédération de la construction en Wallonie

Le problème, souligne Francis Carnoy, c’est que tous ces chantiers sont attendus au plus tôt en 2021. "Il faut le sens de l’urgence. C’est maintenant que le secteur en a besoin. Mais rien ne sort comme chantier au niveau du plan infrastructure. En théorie, ce plan devait être lancé dès 2019 mais à cause des problèmes de trésorerie de la Sofico et d’arbitrages politiques, rien n’est sorti! Les entreprises vont devoir licencier à court terme parce que les dossiers ne sortent pas. Nous savons pourtant que des dossiers sont prêts à la Sofico. On aura raté le train de la relance si rien n'est fait par le gouvernement aujourd'hui. En 2021, il sera trop tard!"

Les pistes de relance

"Les marchés publics wallons sont trop ouverts à la concurrence étrangère. Environ 30 à 40% de l’argent public sort de Wallonie. Il faudrait au contraire stimuler les retombées économiques locales." Francis Carnoy Directeur de la confédération de la construction en Wallonie