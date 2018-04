La consultation populaire wallonne refait surface

Un accord sur les modalités de financement a été trouvé entre PS-MR et cdH. Il faudra cependant encore un peu attendre avant que s’organise une première consultation des citoyens.

Certains ont peut-être enterré un peu trop vite la consultation populaire en Wallonie. Présenté en fanfare par le MR, le cdH et le PS en mars 2016, le projet était rapidement sorti des radars alors qu’on attendait une première consultation des citoyens wallons en 2017. Et le changement de coalition politique en Wallonie le 19 juin dernier avec l’éjection des socialistes au profit des libéraux faisait même craindre le pire pour le projet, à l’image de la Commission sur le renouveau démocratique installée en début de législature au sein du parlement wallon et aujourd’hui en état de mort clinique.