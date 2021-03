La crise du Covid coûtera 3 milliards à la Wallonie

Partons de l’année 2020. En additionnant une baisse des recettes de 583 millions et une explosions des dépenses de l’ordre de 1,55 milliard d’euros , on arrive à un coût de 2,1 milliards. C’est 300 millions d’euros de plus par rapport aux premières estimations de juin mais, comme l’explique Jean-Luc Crucke, "la deuxième vague fin septembre a augmenté les dépenses".

Plus d'un milliard d'aides économiques en 2020

Sans surprise, ce sont les dépenses destinées à soutenir les entreprises en difficulté et la santé qui ont grignoté la toute grande partie de l’enveloppe avec environ 1,076 milliards pour l’aide économie et 276 millions pour la santé.

Tout en prenant soin de ne pas rentrer dans une guerre des chiffres avec la Flandre et Bruxelles, le ministre du Budget affirme que "la Wallonie a été au rendez-vous et a fourni un effort important par rapport à la taille de son budget et de ses moyens". Jean-Luc Crucke va jusqu’à affirmer que "proportionnellement, la Wallonie a dépensé plus que la Flandre et Bruxelles". Cela n’empêche pas, secteur par secteur, à certaines différences dans les primes entre Régions.