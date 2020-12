La dette wallonne pointe vers les 27 milliards

Ministre du Budget et des Finances

Vu le contexte de crise économique, cette dégradation n’étonne personne. L’agence de notation y voit le reflet de la crise matérialisée par une chute des recettes et une explosion des dépenses publiques. La Région évalue le coût de la crise à 1,9 milliard d'euros sur l’année 2020. "Cet élément était attendu. Malgré la bonne nouvelle de la notation de juillet, les vagues Covid-19 et ses conséquences budgétaires allaient avoir des conséquences auprès des agences de notation, logiques et inévitables" s’est d’ailleurs empressé de souligner le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR).