La direction du TEC jugée trop molle face aux syndicats

C'est une réunion d'urgence. La direction du TEC et les syndicats sont convoqués dare-dare par le gouvernement wallon cet après-midi. Le ton risque de monter. L'exécutif wallon reproche notamment à la direction son inaction et son manque de fermeté face aux syndicats.

C’est le ras-le-bol à tous les étages! Et la énième grève qui paralyse aujourd’hui de nombreuses lignes des Tec suite à une manifestation à Bruxelles a probablement été celle de trop ! Convoqués sur le coup de 14h30 à l’Elysette par un gouvernement wallon en plein conclave budgétaire, la haute direction du Tec et les responsables syndicaux vont devoir rendre des comptes aux ministres.

Le gouvernement reproche notamment à la direction du Tec son inaction quant à la mise en œuvre des sanctions vis-à-vis des grévistes quand ceux-ci perturbent le fonctionnement des bus. On prend en exemple la dernière manifestation organisée contre la réforme des points APE à Namur la semaine dernière durant laquelle une série de lignes de bus ont été perturbées. " Un document signé par la direction et les syndicats garantissait une action syndicale sans perturbation. Ce fut tout le contraire. La direction doit faire respecter cet accord or elle ne bouge pas et ne prend pas ses responsabilités au niveau des sanctions", explique une source gouvernementale bien informée.