La fin de législature s'annonce chaotique en Wallonie

Sans majorité au parlement, le gouvernement wallon de Willy Borsus va devoir naviguer à l’aveugle pour faire passer ses décrets d’ici la fin de la législature. Une liste de dossiers prioritaires à faire passer est en cours d'élaboration.

Du rocambolesque, on passe au psychodrame en Wallonie. Inutile de faire un dessin. Avec une députée en moins- pour rappel la libérale Patricia Potigny a claqué la porte du MR pour aller rejoindre les Listes Destexhe-, le gouvernement wallon MR-cdH se retrouve sans majorité au parlement.

La situation est inédite. Elle risque surtout de provoquer un casse-tête incroyable d’ici la fin de la législature.

Réunion de crise à l’Elysette

Depuis cette défection, les réunions de crise s’enchaînent. Ce mardi matin, les ministres du gouvernement accompagnés des chefs des groupes de la majorité au parlement wallon avaient rendez-vous chez le ministre-président Willy Borsus à l’Elysette.

"C’est un événement et nous devons en prendre acte. Il faut assumer et s’adapter. Nous allons essayer de faire passer nos textes" Un ministre wallon

Au chevet du gouvernement, les membres de la majorité ont tenté de définir une stratégie avant d’affronter les représentants de l’opposition lors d’un bureau élargi du parlement qui se tenait à 11h. "C’est un événement et nous devons en prendre acte. Il faut assumer et s’adapter. Nous allons essayer de faire passer nos textes", tente de se rassurer un ministre. Dans les couloirs de l’Elysette, certains étaient pourtant moins optimistes sur la poursuite des travaux et admettaient que le gouvernement allait devoir revoir ses ambitions à la baisse. "Le ministre-président Willy Borsus voulait que le parlement travaille jusqu’au 10 mai afin de faire voter toutes les réformes mais il doit bien admettre que c’est impossible. Il va falloir se concentrer sur les choses essentielles et les textes importants". Une liste des dossiers ultraprioritaires à faire passer dare-dare au parlement avant les élections serait ainsi en cours d’élaboration au sein des différents cabinets. "Mais avec un député en moins, on va se compter", reconnaît un ministre en pointant la réforme APE soumise au vote ce mercredi.

Et pourquoi pas un vote de confiance?

"Le gouvernement fait comme si de rien n’était mais il n’est plus légitime et n’a plus de majorité pour faire passer ses décrets." Stéphane Hazée Député wallon (Ecolo)

De l’autre côté de la Meuse, le parlement est lui en ébullition. Avec désormais 5 élus PS, 3 MR et 2 cdH, les réunions des commissions parlementaires sont suspendues jusqu’à jeudi faute de disposer d’une majorité. "Le gouvernement a la possibilité de demander un vote de confiance au parlement. Dans un pays démocratique où un gouvernement se retrouve minoritaire, il doit être limité dans son action", estime le député socialiste Christophe Collignon. Pour Stéphane Hazée d’Ecolo, cette question de confiance serait même logique. "Le gouvernement fait comme si de rien n’était mais il n’est plus légitime et n’a plus de majorité pour faire passer ses décrets."

Du côté de la majorité, cette question de confiance est pourtant exclue. "Ca n’a pas de sens que le gouvernement demande la confiance au parlement", estime le chef du groupe Humaniste, Dimitri Fourny, soutenu sur ce point par le chef de file MR, Jean-Paul Wahl, selon qui le gouvernement actuel "restera de plein exercice" jusqu’aux prochaines élections. Un exécutif "de plein exercice"… mais avec une marge de manœuvre rendue extrêmement étroite et qui plus est avec l’obligation de chercher des majorités alternatives sur chaque dossier qu’il présentera au parlement ces deux prochains mois.

Destexhe veut négocier les APE

On veut voir si on peut aider le gouvernement à faire passer la réforme APE moyennant des concessions. La balle est dans leur camp. Alain Destexhe

Le premier qui pourrait en payer les pots cassés est le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR). Sa réforme APE qui aurait en principe dû être adoptée par une majorité au parlement mercredi est aujourd’hui torpillée par les Listes Destexhe qui, avec deux députés, jouent les arbitres entre une majorité prise en otage et une opposition PS et Ecolo qui n’entend pas jouer l’appoint dans ce dossier. "Nous avons notifié par écrit au cabinet Jeholet ce qui ne nous plaît pas dans le décret APE mais on laisse ouverte la porte à la négociation", explique Patricia Potigny. Alain Destexhe a d’ailleurs proposé au gouvernement de le rencontrer mercredi matin. "Je leur propose de discuter de la réforme APE. On veut voir si on peut aider le gouvernement à faire passer la réforme APE moyennant des concessions. La balle est dans leur camp".