La "fin des transferts", pas la fin du monde

Ce n'est pas pour demain, ni pour cette majorité-ci. Mais pour la suivante; après-demain donc. Lorsque le cru 2025 sonnera la "fin des transferts" en faveur de la Wallonie. Brrr. Sauf que ce n'est pas tout à fait exact. Et que pour y voir clair, il faut faire un petit passage par la loi spéciale de financement (LSF pour les intimes) et la sixième réforme de l'État. Tout un programme.

Logiquement, l'avènement de la sixième réforme de l'État , transférant pour quelque 19 milliards d'euros de compétences aux Communautés et Régions et accordant à ces dernières davantage d' autonomie fiscale (25% de l'impôt des personnes physiques), a laissé des traces. La LSF, nouvelle mouture, est votée le 6 janvier 2014.

Solidarité et transition

Au bac, l'intervention de solidarité nationale (ISN), datant de 1989 et accusée de générer des effets pervers. Place à présent au mécanisme de solidarité nationale (MSN) qui accorde un petit coup de pouce financier, légèrement raboté, aux Régions dont la quote-part dans l'impôt des personnes physiques (IPP) est inférieure à la quote-part dans la population. Une intervention limitée à 80% de cet écart , mais liée à la croissance et l'inflation. Précision utile: ce mécanisme est permanent ; aucune date de péremption ne lui est accolée.

À partir de 2025, le mécanisme de transition, versant 620,5 millions d'euros par an au budget wallon, s'éteindra progressivement, de 10% par an jusqu'en 2034. Soit une perte annuelle de 62,05 millions pour la Wallonie. À ses côtés, le mécanisme de solidarité nationale, lui, continuera à déployer ses effets, sans diminution ou extinction prévue. En 2021, ce mécanisme pesait 708,07 millions dans le budget wallon.

Aux côtés du MSN œuvre le mécanisme de transition. Dont la philosophie est simple: avec cette nouvelle refonte de l'architecture belge, personne ne peut y gagner et personne ne peut y perdre. Du moins, dans un premier temps. "Et avant que n'interviennent le partage de la charge de l'assainissement budgétaire et le refinancement de Bruxelles", précise Benoît Bayenet, professeur de finances publiques à l'ULB et à l'ULiège.