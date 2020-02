La forêt wallonne menacée de perdre son label PEFC

Un vent de panique souffle sur la forêt wallonne. Après les dégâts causés par la peste porcine et les scolytes, c’est la perte du label PEFC réservé aux forêts gérées durablement qui pointe son nez. Une véritable catastrophe pour toute la filière bois, déjà sur le flanc.

Ça discute ferme dans les antichambres namuroises de l’Elysette, où Céline Tellier (Ecolo), la nouvelle ministre de l’Environnement, de la Nature et de la Forêt a hérité d’une patate longtemps chauffée par ses prédécesseurs. Après des avertissements répétés au gouvernement wallon, la CoFrac (Comité français d’accréditation), le certificateur qui supervise l’ONG Ecocert agréée jusqu’en 2021 pour valider le caractère durable de la gestion des ressources forestières wallonnes publiques (environ 260.000 hectares), est sur le point de retirer à cette dernière son accréditation. Avec pour effet immédiat que le bois extrait de ces forêts publiques ne recevrait plus le précieux label PEFC qui fait autorité sur tous les marchés, national et international.

10 à 40% de la forêt wallonne concernés

Une fameuse tuile confirmée par François De Meersman, secrétaire général de la Confédération belge du Bois, qui recense 8.000 entreprises rien qu’en Wallonie. Selon lui, les tractations entre autorité de contrôle et gouvernement wallon pour négocier une solution amiable s’intensifient ces derniers jours. Information confirmée par la ministre de tutelle, qui ne désespère pas de résoudre le problème avant l'échéance de 6 mois fixée par la CoFrac. Pour ce faire, on réengage des cartographes et on tente de limiter l'espace de forêt publique non encore dûment planifié.

Au pire, la totalité du domaine forestier public serait concernée; mais la sentence pourrait être circonscrite à 55.000 m² - soit 10% de la surface boisée régionale pour laquelle un plan d’aménagement forestier n’est pas encore finalisé par le DNF (Département Nature & Forêt).