La justice s'intéresse (aussi) à Fornieri dans le dossier Nethys

François Fornieri a avancé chez Nethys sous deux casquettes. Il était le président du Comité de Nomination et de Rémunération (CNR) de Nethys qui a validé le montage des indemnités de sortie perçues par Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer qui sont partis avec plus de 15 millions d’euros. En outre, c’est également François Fornieri qui a créé les structures Ardentia Holding et Ardentia Tech censées racheter Win et Elicio, deux filiales de Nethys, pour un prix souvent jugé dérisoire. Enfin, il est apparu que Stéphane Moreau, ex-CEO de Nethys, allait être nommé administrateur-délégué de ces sociétés. On se retrouvait alors dans le schéma du vendeur qui se vend à lui-même, à un prix qui a souvent posé question.