La navigation wallonne a absorbé 2 millions de camions sur les routes

De l’Escaut à la Meuse, en passant par la Sambre et les canaux de la région du Centre, la Wallonie compte 451 kilomètres de voies navigables utiles au transport de marchandises. Un atout que la Région compte faire progresser.

Pour expliquer ce tassement par rapport à 2017 et 2018, le SPW pointe une série de facteurs. "Cette baisse de performance peut s’expliquer de différentes façons: d’une part, les problèmes rencontrés sur le bassin du Rhin, axe fluvial primordial au niveau de l’Europe du Nord, ont certainement eu un impact. La navigation wallonne est également dépendante de la santé de plusieurs secteurs historiques comme le secteur carrier et la métallurgie. Il se peut que ces secteurs aient tout simplement adapté leurs politiques en matière de transport, soit en privilégiant le ferroviaire, soit en opérant un retour à la route." Enfin, l’administration des voies hydrauliques rappelle que l’année 2019 a été marquée par une forte sécheresse qui a fait l’objet de restrictions au niveau des tirants d’eau et de facto limité les capacités de chargement des bateaux.