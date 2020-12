La part des personnes peu qualifiées en Wallonie a diminué

Si l'on se réfère à la population totale, la part des non qualifés est descendue de 40% à 30% ces vingt dernières années. En chiffres absolus, cela fait 182.000 unités en moins (134.000 pour les hommes et 48.000 pour les femmes). L'écart persistant entre les deux courbes peut s'expliquer par les conditions de vie des peu qualifiés qui peuvent rendre leur pleine participation au marché du travail plus compliquée.

En dépit de l'amélioration observée, le bilan wallon en matière de niveau d'éducation et de mise à l'emploi des personnes peu qualifiées n'est pas brillant, estime Philippe Defeyt. "Comment peut-on encore avoir près de 20% des 30-34 ans qui ne sont pas allés plus loin que le secondaire inférieur?", interroge-t-il. Ce pourcentage n'a pratiquement pas bougé depuis 2010. Or on considère qu'à partir de 30 ans, les niveaux de qualifications – en tout cas ceux sanctionnés par des diplômes – ne bougent quasiment plus.