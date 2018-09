La peste porcine africaine est en Belgique

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et les autorités wallonnes sont sur les dents: deux cas de peste porcine africaine ont été détectés sur le territoire de la commune d'Etalle en province du Luxembourg. Il s'agit de deux sangliers retrouvés morts. L'analyse d'échantillons montre qu'ils étaient porteurs du virus de la PPA; preuve que cette maladie, en recrudescence en Europe de l'Est, a tendance à se propager vers l'ouest.

"La lutte contre la maladie ne constitue pas un enjeu de santé publique." Elle n'est en effet pas contagieuse pour l'homme. "Mais elle est un enjeu de santé animale et économique," soulignent l'Afsca et le Service Public de Wallonie (SPW). Le virus peut en effet facilement se transmettre d'un animal à l'autre, et notamment aux porcs d'élevage. À cette heure, il n'existe aucun traitement ou vaccination efficaces. S'il se répand, ce virus peut donc décimer des élevages porcins et provoquer des pertes économiques importantes.