La peste porcine, catastrophe écologique et économique annoncée

La découverte de deux cas de peste porcine africaine en Gaume pourrait déclencher une crise sanitaire d’une gravité sans précédent en Belgique depuis plus de 40 ans.

La découverte ce lundi de deux sangliers morts de la peste porcine africaine dans la commune d’Etalle laisse craindre une des plus graves crises écologiques que la Belgique ait connues depuis près de 40 ans. Terriblement contagieuse entre les porcs et les sangliers, la peste porcine, qui ne touche pas l’homme, n’était plus présente en Belgique depuis les années 80. Mais la découverte de ces deux carcasses ravive le risque d’épizootie.

Une réunion de crise réunissant tous les acteurs du monde agricole, forestier, cynégétique et l’administration wallonne de même que des experts européens était organisée ce vendredi au cabinet du ministre Colin pour prendre les mesures draconiennes qui permettraient d’éviter toute propagation.

Des premiers éléments de l’enquête, il ressort que la contamination proviendrait de déchets ménagers "importés" des pays de l’Est, où la maladie est très active via le trafic de camions et l’aire autoroutière de Rulles à quelques kilomètres de l’endroit où le virus a été détecté.

Dans l’immédiat, toute activité susceptible de provoquer des déplacements des populations de sangliers a été strictement réglementée dans la région. Cela signifie essentiellement que toute activité de chasse en battue est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure concerne un territoire de près de 63.000 ha qui s’étend de la Gaume à la Lorraine belge le long des frontières française et luxembourgeoise au Sud et à la forêt d’Anlier et la vallée de la Semois au Nord.

Les premières analyses effectuées par l’Université de Liège ne laissent cependant aucun doute sur la nature la maladie, mais de nouvelles analyses sont en cours en Espagne pour déterminer le type exact du virus.





Il n’existe actuellement aucun traitement ni vaccin contre cette maladie, très résistante, qui peut se transmettre très vite entre les porcs et/ou les sangliers. Si les élevages porcins belges sont surtout présents en Flandre, il existe une soixantaine d’exploitations dans le sud de la Belgique. La province de Luxembourg rassemble 8% des 375.000 têtes élevées en Wallonie. A l’heure actuelle, aucun élevage n’est touché, mais ils sont déjà astreints à des mesures sanitaires très strictes et l’accès en est très limité.

Avant d’être économique, si des mesures d’abattage devaient être prises dans les élevages, la catastrophe est d’abord écologique et cynégétique. Pour éviter la propagation de la maladie, la chasse en battue de tous les animaux est interdite sur ce territoire, l’un des plus giboyeux de Belgique, pour éviter les mouvements de population de suidés. Des campagnes d’éradication devraient être mises en place avec le concours de chasseurs formés à cela. L’objectif est d’arriver à moins d’un sanglier par 1000 ha.

Dans l’état actuel des choses, les premières victimes de cette épizootie sont donc la biodiversité et les chasseurs, dont l’impact économique pour la région n’est pas à négliger. Les baux de chasses rapportent une manne importante pour les pouvoirs locaux et les retombées économiques régionales ne le sont pas moins via l’horeca notamment.

Cette crise soulève par ailleurs d’épineuses questions juridiques: les baux de chasse sont-ils caducs si la chasse est interdite? Qui va supporter les dégâts de gibiers si le détenteur du droit de chasse ne peut réguler les populations?