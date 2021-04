La piste politique se poursuit dans le dossier Nethys

Gil Simon et Muriel Targnon ont été entendus comme suspects par les policiers qui travaillent sur volet rémunérations du dossier Nethys.

Selon nos confrères de SudPresse, Gil Simon, ancien membre du management de Nethys et actuel directeur-général de Resa et Muriel Targnon, ancienne présidente d’Enodia (maison-mère de Nethys) et actuelle bourgmestre de Verviers, ont été entendus comme suspects par les policiers de l’Office Central de Répression de la Corruption (OCRC) qui travaillent sur volet rémunérations du dossier Nethys.