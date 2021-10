La reconstruction, sixième axe du plan de relance de la Wallonie

Un peu plus de trois mois après les inondations de la mi-juillet et après s’être engagé à réorienter 800 millions d’euros à l’intérieur de son plan de relance vers des projets liés à la reconstruction des zones sinistrées, le gouvernement wallon a dévoilé ce vendredi la version remaniée de son plan de relance.

Doté d’un budget global de 7,64 milliards d'euros, dont 1,48 milliard issu du plan de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l’Union européenne, ce méga plan était initialement chargé de remettre la Wallonie socio-économique sur les rails d'ici à 2024. Depuis peu, le voici également engagé dans la reconstruction post-inondations à travers un sixième axe intitulé "soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés".

Technique de la râpe à fromage

Prévention

Mais l’essentiel du budget – 477 millions d'euros - servira à la prévention, notamment à travers la reconstruction des berges et, à plus long terme, à la reconstruction de "certaines parties de cours d’eau non navigables de la manière la plus résiliente en se basant sur les résultats des modélisations hydrauliques".