La réforme APE plonge les organisations de jeunesse dans la tourmente

Rentrée dans sa dernière ligne droite avant un examen du texte en commission le 26 février et un vote final lors de la séance plénière du parlement wallon le 20 mars, la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) menée par le gouvernement wallon MR-cdH est toujours autant contestée par de nombreux acteurs du non marchand qui redoutent que le nouveau modèle wallon entraîne la perte de nombreux emplois dans son sillage.

Dégâts collatéraux

Les organisations de la jeunesse dénoncent un autre aspect de la réforme jusqu’ici passé inaperçu et qui pourrait entraîner de nombreuses pertes d’emplois au sein de ces ASBL: les réductions ONSS. "Une série de réductions ONSS ne sont pas prises en compte dans la réforme du ministre Jeholet", pointe Les scouts. "Nous demandons au ministre Jeholet des assurances, car si rien ne change, on va se retrouver avec 94.000 euros en moins ", craint de son côté Nadia Cornejo, secrétaire générale du CJC.

412.000 euros en moins

La réforme wallonne vient maintenant rebattre les cartes. Pour faire simple, le nouveau mode de financement qui intègrera les réductions ONSS ne profitera plus qu’aux travailleurs basés en Wallonie. Jusque-là, rien d’anormal. Mais sans validation de la méthode par le gouvernement bruxellois, les ASBL ne pourront plus bénéficier des réductions pour leurs travailleurs bruxellois. "Le système ne sera plus un système d’aide à l’emploi classique. Il n’y a donc pour l’instant plus de base juridique pour bénéficier des réductions ONSS de Bruxelles. C’est un effet mécanique de la réforme", explique l’Unipso, la confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social (non marchand) en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.