"La réforme des APE est sans doute reportée à la prochaine législature" (Jeholet)

"Cette réforme APE touche près de 65.000 travailleurs, 4.000 employeurs et contrairement à la désinformation que j'ai pu vivre, c'est une réforme qui se veut plus transparente, plus équitable, utilisant mieux l'argent public pour répondre aux besoins publics, comme la culture, l'aide aux personnes, etc. C'est toute une série de secteurs vitaux", déplore-t-il. "Quand je vois que M. Destexhe veut supprimer tous ces emplois, je suis à l'opposé. Quand il dit que ce n'est pas une réforme libérale. Une réforme libérale, c'est aussi soutenir le secteur non marchand, toute une série de secteurs qui répondent à des besoins indispensables."